На Украине подтвердили участие Залужного в секретном совещании НАТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный принимал участие в секретном совещании с генералами Североатлантического альянса, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка.

Залужный пообещал захватить Крым «при наличии средств»

По его словам, Залужный практически ежедневно общается с представителями Минобороны и Генштаба западных стран. Обсуждается корректировка относительно тактики и стратегии на фронте. Чаще всего главком ВСУ проводит переговоры с Великобританией и США.

Как стало известно ранее, Залужный взял всю свою команду на пятичасовую встречу. Главными вопросами стали проблемы контрнаступления Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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