На Украине подтвердили участие Залужного в секретном совещании НАТО

По его словам, Залужный практически ежедневно общается с представителями Минобороны и Генштаба западных стран. Обсуждается корректировка относительно тактики и стратегии на фронте. Чаще всего главком ВСУ проводит переговоры с Великобританией и США.

Как стало известно ранее, Залужный взял всю свою команду на пятичасовую встречу. Главными вопросами стали проблемы контрнаступления Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

