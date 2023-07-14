Залужный пообещал захватить Крым «при наличии средств»

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», - сказал главком ВСУ в интервью газете Washington Post.

Залужный отметил, что «не стесняется» своих намерений атаковать полуостров. Он признал, что ВСУ применяют западное оружие для ударов по российской территории.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не допустит наступлений на Крым и Севастополь. По ее словам, жители полуострова должны чувствовать себя в безопасности, передает «Радиоточка НСН».

