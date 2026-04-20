Матвиенко указала, что обезлюживание территорий угрожает безопасности России

В рамках форума «Малая родина - сила России» она отметила, что следует добиваться того, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах, а равномерно расселялись по стране.

«Россия - исторически не страна агломераций и мегаполисов... Обезлюживание территорий... мы не можем этого допустить - ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки», - добавила политик.

Ранее Матвиенко призвала выдавать льготную семейную ипотеку в первую очередь в том регионе, где проживает семья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

