Матвиенко указала, что обезлюживание территорий угрожает безопасности России
Стратегической угрозой для безопасности России является обезлюживание территорий. Как пишет RT, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В рамках форума «Малая родина - сила России» она отметила, что следует добиваться того, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах, а равномерно расселялись по стране.
«Россия - исторически не страна агломераций и мегаполисов... Обезлюживание территорий... мы не можем этого допустить - ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки», - добавила политик.
Ранее Матвиенко призвала выдавать льготную семейную ипотеку в первую очередь в том регионе, где проживает семья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
