Как добавил собеседник НСН, производители не заинтересованы в том, чтобы продавать синтетические бриллианты по доступным ценам, поскольку потребитель готов платить за такие ювелирные изделия.

«Массовый потребитель не в курсе, что синтетический бриллиант во много раз дешевле, чем природный. Понимания, что это не драгоценный камень, пока нет. Синтетические камни сегодня ненамного дешевле натуральных. Все зависит от того, какая цель. Если изделие покупают, чтобы что-то надеть и выглядеть красиво – вполне подойдут и синтетические бриллианты. Если при покупке имеется в виду личный статус, тогда бриллиант постараются купить настоящий. Многие производители ювелирных изделий закупили синтетические бриллианты два-три года назад. Тогда камни стоили дороже, сейчас производители не могут особо сбрасывать цену на ювелирные изделия. В выигрыше будут те, кто купит эти синтетические бриллианты сегодня по минимальной цене. Они смогут позволить себе продавать их дешево. Но пока потребитель еще не осознал, что синтетические камни дешевые, можно продавать дорого», - сказал Збойков.

Ранее сообщалось, что рост цен на драгметаллы привел к удорожанию ювелирной продукции почти в 1,5 раза за три года. В этой связи по итогам 11 месяцев 2025 года по всей России было реализовано на 3% меньше украшений год к году. Ввод изделий в оборот за этот период, по данным Федеральной пробирной палаты, сократился на 5,2%, до 79,1 млн, напоминает «Радиоточка НСН».

