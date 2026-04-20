«Еще не осознали»: Почему россияне переплачивают за синтетические бриллианты
Искусственные бриллианты - драгоценные камни в глазах потребителей, потому компании могут продавать такие украшения по завышенной цене, сказал НСН Владимир Збойков.
Украшения с синтетическими бриллиантами незначительно уступают в цене изделиям с натуральными камнями, поскольку массовый потребитель не видит большой разницы и готов платить, заявил в беседе с НСН исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.
В январе—марте 2026 года ювелирные сети зафиксировали рост доли украшений с выращенными бриллиантами в 2,9 раза, от 6,9% до 25% продаж в зависимости от компании. Как пишет «Коммерсант», тенденция объясняется ростом доступности лабораторных камней и высокой маржинальностью изделий с ними. Збойков при этом уточняет, что цену на такие украшения определяет спрос.
«Есть оригинал – алмаз природный, драгоценный камень. А есть его синтетическая копия, алмаз синтетический. Из синтетического алмаза делают синтетические бриллианты. Это свар, который стоит приблизительно в 30-50 раз дешевле, чем оригинал. У кого нет денег на оригинал, тот, конечно, купит копию. Однако дело в том, что камень стоит в 30-50 раз дешевле, когда вы покупаете оптом, например, в Индии или в Китае. Но когда вы уже привезли камень в Россию и вставляете его в ювелирные изделия, продадите за сколько хотите. Здесь все определяет спрос», - объяснил он.
Как добавил собеседник НСН, производители не заинтересованы в том, чтобы продавать синтетические бриллианты по доступным ценам, поскольку потребитель готов платить за такие ювелирные изделия.
«Массовый потребитель не в курсе, что синтетический бриллиант во много раз дешевле, чем природный. Понимания, что это не драгоценный камень, пока нет. Синтетические камни сегодня ненамного дешевле натуральных. Все зависит от того, какая цель. Если изделие покупают, чтобы что-то надеть и выглядеть красиво – вполне подойдут и синтетические бриллианты. Если при покупке имеется в виду личный статус, тогда бриллиант постараются купить настоящий. Многие производители ювелирных изделий закупили синтетические бриллианты два-три года назад. Тогда камни стоили дороже, сейчас производители не могут особо сбрасывать цену на ювелирные изделия. В выигрыше будут те, кто купит эти синтетические бриллианты сегодня по минимальной цене. Они смогут позволить себе продавать их дешево. Но пока потребитель еще не осознал, что синтетические камни дешевые, можно продавать дорого», - сказал Збойков.
Ранее сообщалось, что рост цен на драгметаллы привел к удорожанию ювелирной продукции почти в 1,5 раза за три года. В этой связи по итогам 11 месяцев 2025 года по всей России было реализовано на 3% меньше украшений год к году. Ввод изделий в оборот за этот период, по данным Федеральной пробирной палаты, сократился на 5,2%, до 79,1 млн, напоминает «Радиоточка НСН».
