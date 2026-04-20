Эколог призвал засудить Украину за терроризм на черноморском побережье

Выбросы нефтепродуктов у Анапы и Туапсе, спровоцированные атаки Украины, являются международным преступлением, заявил НСН Георгий Каваносян.

Атаки украинской армии привели к разливу вредных химикатов в акваторию Черного моря, а это — терроризм и повод обратиться в суд, сообщил эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН.

В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море после атаки украинских беспилотников, площадь загрязнения моря оценена в 10 тысяч кв м. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. Каваносян призвал в ответ обратиться в суд.

«Это вопрос для международного суда. Такие атаки являются существенными ударами по экосистемам акваторий международного значения. Это — экологический терроризм со стороны наших оппонентов. К тому же, целиком очистить территорию не получится. Углеводороды имеют такую особенность, что они будут расползаться во все стороны до слоя в несколько микрон (одна миллионная часть метра. - Примечание НСН). К тому же, на Черном море у нас нет специальных очистительных бонов для сбора нефтепродуктов в таком количестве. Если бы они были, их использовали бы еще в Анапе. Поэтому сегодня куда прибьет, туда и прибьет. А последствия будут такими же: большое количество пострадавших видов флоры и фауны, пляжи с выбросами на серьезной глубине. Придется снова очень тяжело все очищать и вывозить, утилизировать. Здесь даже сложнее, так как продукты могут оказаться в туристических бухтах, где тяжелее их убирать. Будем надеяться, что до этого не дойдет», — подчеркнул он.

ФОТО: оперштаб Краснодарского края
