«За что брать?»: По кому ударят планы операторов брать деньги за IMEI
Регистрировать смартфоны в базе IMEI придется лишь новым клиентам с завезенными откуда-то гаджетами, сказал в эфире НСН Леонтий Букштейн.
Желание операторов связи брать плату за внесение смартфонов в базу IMEI не ударит по карманам россиян, уже имеющих зарегистрированные телефонные номера, объяснил в интервью НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
По данным «Известий», крупнейшие российские операторы предложили Минцифры создать целевой фонд развития сетей связи, наполняя его, в частности, доходами от регистрации мобильных устройств в базе IMEI (уникальный 15-значный код, который производители присваивают гаджетам). Эксперты опасаются, что это может это увеличить стоимость смартфонов, однако Букштейн с ними не согласился.
«Во-первых, IMEI присужден каждому аппарату, который зарегистрирован в сетях России. Я не понял, за что брать? У нас у всех IMEI прописан у оператора. Новым клиентам с завезенным откуда-то устройством, видимо, придется немножко заплатить. Если придумают такое, это не будет много стоить. Добровольно никто платить не захочет. Обяжут, что если вы зарегистрированы в сетях российских операторов, у вас должны быть и номер, и имя, и фамилия, и IMEI того устройства, с которым вы ходите. Но это пока предложение, а предложений много. Операторы сейчас вынуждены искать источники дохода, потому что им тяжело», - отметил эксперт.
Он объяснил, что IMEI необходим работникам спецслужб.
«В системе розыска обязательно нужно иметь возможность определять телефон человека, по которому идет поиск. Если я имею гаджет с IMEI, регистрирую в нем номер и симку, это автоматически прописывается в сетях оператора. Если вы следователь, звоните и спрашиваете: номер такой-то, фамилия Букштейн, где он сейчас? Они смотрят, где я сейчас по сети и номеру IMEI моего аппарата. Это давно предусмотрено. К сожалению, мобильная связь сейчас стала не только для пользы, но и во вред», - заключил собеседник НСН.
Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер ранее заявил «Радиоточке НСН», что ограничение зарубежного трафика является крайней мерой при блокировках и замедлении VPN.
