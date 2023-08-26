The Guardian: Представители НАТО обсудили с ВСУ «застопорившееся» наступление

Главком ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с представителями НАТО о «застопорившемся» наступление украинцев, пишет The Guardian.

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По данным издания, Залужный взял всю свою команду на пятичасовую встречу. Главными вопросами стали проблемы контрнаступления Украины, планы на предстоящую зиму, а также долгосрочная стратегия боевых действий, учитывая приближение еще одного года конфликта.

На переговорах присутствовало военное командование НАТО, в частности, американский генерал Кристофер Каволи, а также британский адмирал Тони Радакин. По информации The Guardian, после этих переговоров стратегия украинских войск изменилась и они решили сконцентрироваться на Запорожском направлении.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан счел ошибочной стратегию США и стран Евросоюза в конфликте с Россией, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОВСУСпецоперация

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