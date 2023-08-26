The Guardian: Представители НАТО обсудили с ВСУ «застопорившееся» наступление
Главком ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с представителями НАТО о «застопорившемся» наступление украинцев, пишет The Guardian.
По данным издания, Залужный взял всю свою команду на пятичасовую встречу. Главными вопросами стали проблемы контрнаступления Украины, планы на предстоящую зиму, а также долгосрочная стратегия боевых действий, учитывая приближение еще одного года конфликта.
На переговорах присутствовало военное командование НАТО, в частности, американский генерал Кристофер Каволи, а также британский адмирал Тони Радакин. По информации The Guardian, после этих переговоров стратегия украинских войск изменилась и они решили сконцентрироваться на Запорожском направлении.
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