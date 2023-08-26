The Guardian: Представители НАТО обсудили с ВСУ «застопорившееся» наступление

Завершены восстановительные работы в части энергетики в трех районах, подтопленных после разрушения Каховской ГЭС

Задания, связанные с СВО и присоединением новых регионов РФ, включены в ЕГЭ по истории в 2024 году

Трюдо: НАТО и G7 ожидают, что конфликт РФ и Украины будет продолжаться долгое время

СМИ: в США протестируют новый вид казни

Фонд «Бумажная птица»» проведет онлайн встречу с лидером группы «АукцЫон Олегом Гаркушей