Россиянам назвали лучший возраст для начала формирования пенсии

Она пояснила, что деньги, которые были вложены 25-летним человеком, будут работать 35–40 лет, тогда как для 45-летних этот срок сокращается до 15–20 лет. В итоге разница при одинаковом ежемесячном взносе будет кратной.

«Если начать копить в 25–30 лет, достаточно откладывать 10–15% дохода. Если стартовать в 40 лет — уже 20–25%», — указала экономист.

Горелкина добавила, что 37-летний человек, зарабатывающий около 100 тысяч рублей и откладывающий две-три тысячи рублей в месяц, благодаря государственному софинансированию по программе долгосрочных сбережений через 10 лет накопит миллион рублей.

Ранее сенатор Игорь Мурог заявил, что продолжение трудовой деятельности в предпенсионном возрасте может повысить размер будущей пенсии при условии официального трудоустройства и уплаты страховых взносов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

