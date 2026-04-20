Россиянам назвали лучший возраст для начала формирования пенсии

Начинать откладывать на пенсию лучше всего в 25-30 лет. Как пишет «Лента.ру», об этом заявила председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.

Депутат Говырин рассказал, какую пенсию получат никогда не работавшие россияне

Она пояснила, что деньги, которые были вложены 25-летним человеком, будут работать 35–40 лет, тогда как для 45-летних этот срок сокращается до 15–20 лет. В итоге разница при одинаковом ежемесячном взносе будет кратной.

«Если начать копить в 25–30 лет, достаточно откладывать 10–15% дохода. Если стартовать в 40 лет — уже 20–25%», — указала экономист.

Горелкина добавила, что 37-летний человек, зарабатывающий около 100 тысяч рублей и откладывающий две-три тысячи рублей в месяц, благодаря государственному софинансированию по программе долгосрочных сбережений через 10 лет накопит миллион рублей.

Ранее сенатор Игорь Мурог заявил, что продолжение трудовой деятельности в предпенсионном возрасте может повысить размер будущей пенсии при условии официального трудоустройства и уплаты страховых взносов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
