Россиянам назвали лучший возраст для начала формирования пенсии
Начинать откладывать на пенсию лучше всего в 25-30 лет. Как пишет «Лента.ру», об этом заявила председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.
Она пояснила, что деньги, которые были вложены 25-летним человеком, будут работать 35–40 лет, тогда как для 45-летних этот срок сокращается до 15–20 лет. В итоге разница при одинаковом ежемесячном взносе будет кратной.
«Если начать копить в 25–30 лет, достаточно откладывать 10–15% дохода. Если стартовать в 40 лет — уже 20–25%», — указала экономист.
Горелкина добавила, что 37-летний человек, зарабатывающий около 100 тысяч рублей и откладывающий две-три тысячи рублей в месяц, благодаря государственному софинансированию по программе долгосрочных сбережений через 10 лет накопит миллион рублей.
Ранее сенатор Игорь Мурог заявил, что продолжение трудовой деятельности в предпенсионном возрасте может повысить размер будущей пенсии при условии официального трудоустройства и уплаты страховых взносов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россельхознадзор выявил токсичное вещество в белорусском твороге
- Россиянам назвали продукты, медленно убивающие организм
- Хуснуллин призвал строить в России больше нежилой недвижимости
- «Наплевать!»: Милонов отреагировал на угрозу Бони подать на него в суд за оскорбление
- Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран
- Только для близких друзей: Почему Россия не пригласит Трампа на парад Победы
- Россиянам назвали лучший возраст для начала формирования пенсии
- «Еще не осознали»: Почему россияне переплачивают за синтетические бриллианты
- Матвиенко указала, что обезлюживание территорий угрожает безопасности России
- Эколог призвал засудить Украину за терроризм на черноморском побережье