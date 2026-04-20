Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран
20 апреля 202616:11
Росавиация сняла ограничения на продажу авиабилетов на рейсы в/из ОАЭ. Как пишет RT. Об этом заявили в Минтрансе РФ.
В ведомстве указали, что ограничения для российских авиакомпаний на полёты через воздушное пространство Ирана также отменены.
«Транзитные рейсы и полёты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учётом всех рекомендаций иранских авиавластей», - говорится в сообщении.
Ранее власти Ирана открыли воздушное пространство и часть аэропортов в восточной части республики, пишут «Известия».
