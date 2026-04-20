Хуснуллин призвал строить в России больше нежилой недвижимости

По его словам, в настоящее время в стране соотношение жилой и нежилой недвижимости составляет 80% на 20%, а должно быть 50% на 50%.

«Москва почти вышла на этот показатель. Там где-то 55 с небольшим процентов - это жилье, а 45% - нежилье», - отметил вице-премьер.

Он также призвал обратить внимание на то, что нежилые помещения - это рабочие места и налоговая база.

Ранее Хуснуллин указал, что капитализацию РФ до 2030 года следует повысить до квадриллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».