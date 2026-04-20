Только для близких друзей: Почему Россия не пригласит Трампа на парад Победы
Алексей Чепа заявил НСН, что Россия не будет «заискивать» перед американской стороной, но при желании не откажет в гостеприимстве.
Россия не стремится приглашать американского лидера Дональда Трампа на парад Победы в честь 9 мая, это праздник для самых близких друзей, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Эстония отказала премьер-министру Словакии Роберту Фицо в разрешении на пролёт через своё воздушное пространство для поездки в Москву на парад Победы 9 Мая. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Ранее сам Роберт Фицо сообщил, что Литва и Латвия также отказались открыть своё воздушное пространство для его самолёта. Чепа уверен, что желающих прилететь в этот день в Москву будет много.
«Желающих приехать на Парад Победы будет больше, чем мы сможем принять, потому что трибуны на Красной площади ограничены. Там будут наши граждане, наши уважаемые ветераны и участники СВО. Все хотят участвовать в качестве гостей. Сегодня многие государства боятся американского лидера Дональда Трампа, его экзотических заявлений. Поэтому никто из стран Прибалтики не посмел бы запретить пролет самолету Трампа. А в случае с Фицо они отрабатывают свою маленькую политическую роль, стремясь показать своим старшим коллегам, что они в одной упряжке по русофобской политике. Фицо это не очень помешает, у нас есть возможность облета, есть три пути его пролета в случае подобных отказов», - отметил он.
Чепа раскрыл, кто лично будет приглашен на парад, и почему это не американский лидер Дональд Трамп.
«Я не думаю, что мы будем стремиться Трампа приглашать. Почему именно его? Есть много других стран, которые являются нашими друзьями на протяжении многих лет. В первую очередь на такое мероприятие мы приглашаем близких друзей. Никто не будет против, если он приедет, но рваться мы не будем, Бог с ним, едет или не едет. Приедет председатель Си (лидер КНР Си Цзиньпин), это важно. У нас много друзей, для нас это важно, а желающим мы отказывать не будем, но и заискивать не будем никогда», - заключил собеседник НСН.
В прошлом году почетными гостями парада Победы в Москве стали лидеры ряда стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе главы Белоруссии, Китая, Венесуэлы, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Армении и других государств.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже подтвердил своё участие в параде Победы 9 мая в Москве в этом году.
- Россельхознадзор выявил токсичное вещество в белорусском твороге
- Россиянам назвали продукты, медленно убивающие организм
- Хуснуллин призвал строить в России больше нежилой недвижимости
- «Наплевать!»: Милонов отреагировал на угрозу Бони подать на него в суд за оскорбление
- Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран
- Россиянам назвали лучший возраст для начала формирования пенсии
- «Еще не осознали»: Почему россияне переплачивают за синтетические бриллианты
- Матвиенко указала, что обезлюживание территорий угрожает безопасности России
- Эколог призвал засудить Украину за терроризм на черноморском побережье