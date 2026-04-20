«Желающих приехать на Парад Победы будет больше, чем мы сможем принять, потому что трибуны на Красной площади ограничены. Там будут наши граждане, наши уважаемые ветераны и участники СВО. Все хотят участвовать в качестве гостей. Сегодня многие государства боятся американского лидера Дональда Трампа, его экзотических заявлений. Поэтому никто из стран Прибалтики не посмел бы запретить пролет самолету Трампа. А в случае с Фицо они отрабатывают свою маленькую политическую роль, стремясь показать своим старшим коллегам, что они в одной упряжке по русофобской политике. Фицо это не очень помешает, у нас есть возможность облета, есть три пути его пролета в случае подобных отказов», - отметил он.

Чепа раскрыл, кто лично будет приглашен на парад, и почему это не американский лидер Дональд Трамп.

«Я не думаю, что мы будем стремиться Трампа приглашать. Почему именно его? Есть много других стран, которые являются нашими друзьями на протяжении многих лет. В первую очередь на такое мероприятие мы приглашаем близких друзей. Никто не будет против, если он приедет, но рваться мы не будем, Бог с ним, едет или не едет. Приедет председатель Си (лидер КНР Си Цзиньпин), это важно. У нас много друзей, для нас это важно, а желающим мы отказывать не будем, но и заискивать не будем никогда», - заключил собеседник НСН.

В прошлом году почетными гостями парада Победы в Москве стали лидеры ряда стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе главы Белоруссии, Китая, Венесуэлы, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Армении и других государств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже подтвердил своё участие в параде Победы 9 мая в Москве в этом году.

