Россиянам назвали продукты, медленно убивающие организм

Она указала, что сахар, в том числе в сладостях, «кормит раковые клетки». Его чрезмерное употребление может привести к скачкам инсулина, хроническому воспалению, ожирению печени.

Далее в списке идут колбаса, ветчина и прочее переработанное мясо, так как соль и консерванты в их составе повреждают стенки кишечника, увеличивают риск рака толстой кишки. Маргарин и промышленная выпечка, из-за трансжиров, ведут к нарушению работы сосудов, что грозит атеросклерозом.

В антирейтинг Слюняева также включила пакетированные соки. Большая доза содержащейся в их составе жидкой фруктозы ведёт к жировому гепатозу и подагре. Замыкает список алкоголь, чрезмерное употребление которого грозит обернуться такими недугами, как системное воспаление, гибель нейронов, фиброз печени и рак молочной железы у женщин.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что хлебобулочные становятся опасными в том случае, когда вытесняют из рациона более питательные продукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

