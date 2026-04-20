Россиянам назвали продукты, медленно убивающие организм
Некоторые продукты способны медленно, но верно убивать организм. Об этом сайту aif.ru рассказала врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Наталья Слюняева.
Она указала, что сахар, в том числе в сладостях, «кормит раковые клетки». Его чрезмерное употребление может привести к скачкам инсулина, хроническому воспалению, ожирению печени.
Далее в списке идут колбаса, ветчина и прочее переработанное мясо, так как соль и консерванты в их составе повреждают стенки кишечника, увеличивают риск рака толстой кишки. Маргарин и промышленная выпечка, из-за трансжиров, ведут к нарушению работы сосудов, что грозит атеросклерозом.
В антирейтинг Слюняева также включила пакетированные соки. Большая доза содержащейся в их составе жидкой фруктозы ведёт к жировому гепатозу и подагре. Замыкает список алкоголь, чрезмерное употребление которого грозит обернуться такими недугами, как системное воспаление, гибель нейронов, фиброз печени и рак молочной железы у женщин.
Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что хлебобулочные становятся опасными в том случае, когда вытесняют из рациона более питательные продукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россельхознадзор выявил токсичное вещество в белорусском твороге
- Россиянам назвали продукты, медленно убивающие организм
- Хуснуллин призвал строить в России больше нежилой недвижимости
- «Наплевать!»: Милонов отреагировал на угрозу Бони подать на него в суд за оскорбление
- Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран
- Только для близких друзей: Почему Россия не пригласит Трампа на парад Победы
- Россиянам назвали лучший возраст для начала формирования пенсии
- «Еще не осознали»: Почему россияне переплачивают за синтетические бриллианты
- Матвиенко указала, что обезлюживание территорий угрожает безопасности России
- Эколог призвал засудить Украину за терроризм на черноморском побережье