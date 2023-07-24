В США заявили, что Украина получила все необходимое для контрнаступления
24 июля 202322:02
В США полагают, что Украина получила достаточные ресурсы для контрнаступления. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, сообщило агентство РИА Новости.
Дипломат отметил, что Вашингтон и его партнеры отправили Киеву колоссальные объемы вооружения. Он также заявил, что новые пакеты военной помощи поступят на Украину в ближайшие дни.
Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинской армии не удалось достичь успехов в ходе контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru