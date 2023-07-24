В США заявили, что Украина получила все необходимое для контрнаступления

Дипломат отметил, что Вашингтон и его партнеры отправили Киеву колоссальные объемы вооружения. Он также заявил, что новые пакеты военной помощи поступят на Украину в ближайшие дни.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинской армии не удалось достичь успехов в ходе контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

