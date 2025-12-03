Песков: Коррупция есть повсеместно
Коррупция - это явление, которое есть повсеместно. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя коррупционный скандал в ЕС с участием бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини, он отметил, что разные страны по-разному «орются с этим злом.
По его словам, в России борьба с коррупцией «ведётся без кампанейщины».
«Планомерно, целенаправленно, на регулярной основе», - заключил представитель Кремля.
Ранее Могерини, ныне занимающая должность директора Колледжа Европы, была задержана и по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
