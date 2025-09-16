В Верховной Раде заявили, что Украине не хватает €2,5 млрд для отопительного сезона

Украине не хватает денег на закупку 5,5 млн куб. м газа для предстоящего отопительного сезона, заявил телеканалу «Киев-24» член профильного комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк.

Суд в Вене разрешил взыскать с России €120 миллионов в пользу «Нафтогаза»

По его словам, компания «Нафтогаз» «ходит с протянутой рукой по всему миру». В настоящее время в хранилищах находится чуть более 11 млрд куб. м газа, что недостаточно для прохождения отопительного сезона. «Нафтогаз» продолжает закупать газ за рубежом, но на него средства в размере более чем €2,5 млрд.

Ранее стало известно, что Украина впервые закупит газ из Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

