В Верховной Раде заявили, что Украине не хватает €2,5 млрд для отопительного сезона

По его словам, компания «Нафтогаз» «ходит с протянутой рукой по всему миру». В настоящее время в хранилищах находится чуть более 11 млрд куб. м газа, что недостаточно для прохождения отопительного сезона. «Нафтогаз» продолжает закупать газ за рубежом, но на него средства в размере более чем €2,5 млрд.

Ранее стало известно, что Украина впервые закупит газ из Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

