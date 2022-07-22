США направит в Украину военной техники на 175 миллионов долларов

Вашингтон выделил Киеву военную помощь еще на 175 миллионов долларов. Распоряжение дал президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

Помощь будет оказана в виде оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки за счет ресурсов Пентагона.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, Украина получит четыре РСЗО HIMARS, 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильную технику. Также Киев получит 580 ударных беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Лондон направит Киеву десятки артиллерийских орудий, 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов.



