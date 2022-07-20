США передали Украине 12 из 20 HIMARS
США и союзники на сегодняшний день передали Украине 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в Пентагоне.
«На сегодняшний день мы передали Украине 12 HIMARS. Это часть из более, чем 20, которые обещаны Соединенными Штатами и нашими союзниками», - сказал журналистам председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Со своей стороны, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что в Вашингтоне размышляют о том, чтобы передать Киеву снаряды для HIMARS дальностью более 80 км.
Ранее в среду жена президента Украины Елена Зеленская, выступая в конгрессе США, попросила о выделение ее стране оружия, в частности, систем ПВО.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в теории HIMARS могут «добить до Москвы», однако усомнился, что США передадут Украине столь дальнобойные ракеты.
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