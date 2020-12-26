На Украине ответили Зеленскому на слова о всеобщей мобилизации при войне с РФ
Критикой ответил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос на слова президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации украинцев, мужчин и женщин, при войне с Россией.
По его мнению, такой подход приведет к массовому дезертирству, потому что патриотизм «не поддерживается на уровне государства» на Украине.
«Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», — отметил заместитель секретаря СНБО.
Кривонос считает, что вначале следует идеологически воспитать и обучить мобилизационный резерв, а потом делать политические заявления, отмечает Газета.ru.
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, что никто из граждан Украины войны с Россией не хочет.
«Это пустая риторика, и вероятность войны очень маленькая. Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией. Даже по официальным опросам на Украине ее жители плохо относятся к российским властям, но не к самим гражданам России. В этой ситуации я не представляю, как Зеленский сможет мобилизовать жителей Украины на войну с Россией», - сказал Охрименко.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 258 / сут.
Умерли
54 226+567 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+28 185 / сут.
- Путин выразил соболезнования родным Джорджа Блейка в связи с его кончиной
- Авиакомпания Cyprus Airways возобновила полеты между Кипром и Санкт-Петербургом
- На Украине ответили Зеленскому на слова о всеобщей мобилизации при войне с РФ
- Стало известно об условиях содержания Любови Соболь в следственном изоляторе
- Песков раскрыл, когда вакцинирует Путин от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru