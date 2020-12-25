Зеленский раскрыл детали возможной войны с Россией

В случае полномасштабной войны с Россией Украине придется мобилизовать как мужчин, так и женщин, передает Ura.ru слова президента Украины Владимира Зеленского.



«Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал Зеленского и подчеркнул, что против войны с Россией.

Ранее в пятницу Зеленский заявил, что должен с общаться с президентом России Владимиром Путиным если это поможет быстрее остановить войну, передает RT. Зеленский объяснил, что намерен связаться с Путиным по телефону в случае задержки со встречей лидеров «нормандской четверки», куда входят Украина, Россия, Германия и Франция. Также он добавил, что, как президент, он должен решать с российским коллегой «все сложные вопросы». Он также заявил, что Киев не может выйти из Минских соглашений по Донбассу, потому что иначе с России могут снять санкции.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН ранее рассказал, что нужно делать России для того, чтобы прекратить войну на Донбассе.

