На Украине оценили ущерб экономике в 700 млрд долларов

По его словам, власти заложили на 2023 год 966 млн долларов на строительство и ремонт общественных зданий и объектов инфраструктуры. Как отметил глава правительства, страна потеряла 50% энергетической инфраструктуры. Также он предупредил об ограничении потребления электроэнергии до конца зимы.

Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий оценил потери энергетической инфраструктуры Украины после ракетных ударов России. В эфире телеканала «Рада» он назвал уровень повреждений беспрецедентным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

