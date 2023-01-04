На Украине оценили ущерб экономике в 700 млрд долларов
Ущерб экономике Украины от боевых действий превышает 700 млрд долларов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление премьера Дениса Шмыгаля.
По его словам, власти заложили на 2023 год 966 млн долларов на строительство и ремонт общественных зданий и объектов инфраструктуры. Как отметил глава правительства, страна потеряла 50% энергетической инфраструктуры. Также он предупредил об ограничении потребления электроэнергии до конца зимы.
Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий оценил потери энергетической инфраструктуры Украины после ракетных ударов России. В эфире телеканала «Рада» он назвал уровень повреждений беспрецедентным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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