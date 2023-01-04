На Украине оценили ущерб экономике в 700 млрд долларов

Ущерб экономике Украины от боевых действий превышает 700 млрд долларов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление премьера Дениса Шмыгаля.

В Киеве пожаловались на критическую нехватку электроэнергии

По его словам, власти заложили на 2023 год 966 млн долларов на строительство и ремонт общественных зданий и объектов инфраструктуры. Как отметил глава правительства, страна потеряла 50% энергетической инфраструктуры. Также он предупредил об ограничении потребления электроэнергии до конца зимы.

Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий оценил потери энергетической инфраструктуры Украины после ракетных ударов России. В эфире телеканала «Рада» он назвал уровень повреждений беспрецедентным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: nasa.gov
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры