В Киеве пожаловались на критическую нехватку электроэнергии

По его словам, около 40% от вырабатываемых объемов идет на поддержание критической инфраструктуры. При этом город третий день живет по новым графикам отключения.

«Но все не настолько хорошо, как некоторые отмечают — ограничение на город остается значительным, более трети потребления. А из имеющегося объема почти 40% идет на критическую инфраструктуру», — отметил Коваленко.

Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

