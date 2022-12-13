В Киеве пожаловались на критическую нехватку электроэнергии
Киеву третий день не хватает объемов электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергея Коваленко.
По его словам, около 40% от вырабатываемых объемов идет на поддержание критической инфраструктуры. При этом город третий день живет по новым графикам отключения.
«Но все не настолько хорошо, как некоторые отмечают — ограничение на город остается значительным, более трети потребления. А из имеющегося объема почти 40% идет на критическую инфраструктуру», — отметил Коваленко.
Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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