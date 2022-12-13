В Киеве пожаловались на критическую нехватку электроэнергии

Киеву третий день не хватает объемов электроэнергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергея Коваленко.

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По его словам, около 40% от вырабатываемых объемов идет на поддержание критической инфраструктуры. При этом город третий день живет по новым графикам отключения.

«Но все не настолько хорошо, как некоторые отмечают — ограничение на город остается значительным, более трети потребления. А из имеющегося объема почти 40% идет на критическую инфраструктуру», — отметил Коваленко.

Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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