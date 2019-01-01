Первый шаг сделан. Есть ли шансы у Зеленского вернуть мир на Донбасс

Российский президент Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней. Об этом глава государства рассказал в ходе выступления после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Президент РФ задался вопросом, почему Запад не требует выполнения минских соглашений от Киева, и напомнил, что власти Украины до сих пор не приняли закон об амнистии ополченцев, которая предусмотрена соглашениями. Также ими предусмотрено восстановления экономических связей Украины с Донбассом, но этому противоречит принятый экс-президентом Петром Порошенко и до сих пор не отмененный указ о блокаде региона, добавил Путин.

Однако, новый президент Украины Владимир Зеленский уже сделал больше для минского процесса, чем его предшественник Порошенко за весь свой срок. Таким мнением с НСН поделился экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв, комментируя разведение сил и средств в Станице Луганской.