Первый шаг сделан. Есть ли шансы у Зеленского вернуть мир на Донбасс
Экс-спикер парламента Новороссии и советник главы ЛНР рассказали НСН, получится ли у нового главы Украины выполнить минские соглашения.
Российский президент Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней. Об этом глава государства рассказал в ходе выступления после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Президент РФ задался вопросом, почему Запад не требует выполнения минских соглашений от Киева, и напомнил, что власти Украины до сих пор не приняли закон об амнистии ополченцев, которая предусмотрена соглашениями. Также ими предусмотрено восстановления экономических связей Украины с Донбассом, но этому противоречит принятый экс-президентом Петром Порошенко и до сих пор не отмененный указ о блокаде региона, добавил Путин.
Однако, новый президент Украины Владимир Зеленский уже сделал больше для минского процесса, чем его предшественник Порошенко за весь свой срок. Таким мнением с НСН поделился экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв, комментируя разведение сил и средств в Станице Луганской.
«Надо сказать, что чуть меньше ста раз пытались развести войска в районе станицы Луганской, и никогда это не получалось, а у Зеленского получилось. И это радует, это обнадеживает. Конечно же, нельзя говорить о том, что это какая-то большая победа. Нельзя говорить о том, что это окончательное решение вопроса, но то, что произошло, обнадёживает и позволяет надеяться на то, что минские соглашения будут выполняться», — сказал Олег Царёв.
В свою очередь, украинский президент назвал разведение сил победой. По его словам, это был «первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке минского процесса». Президент Украины также понадеялся на «начало завершения горячей фазы» конфликта на юго-востоке страны.
Успех попыток Зеленского урегулировать конфликт на юго-востоке Украины будет отчасти зависеть от того, какие установки он даст своим переговорщикам, принимающим участие в трехсторонней контактной группе. Такую точку зрения в эфире НСН высказал советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.
«Значение имеет та установка, которая будет дана со стороны президента Украины, с которой переговорщики приедут на заседание в Минск. Если они приедут с установкой вести конструктивный диалог и договариваться, то можно надеяться на положительные сдвиги. Если же установка будет как при Порошенко — ни о чём не договариваться, ничего не согласовывать, то надеяться на продвижение крайне сложно. По тональности переговоров, по предложению, с которым должна приехать украинская группа, будет видно, насколько эффективным может быть дальнейший процесс», — заявил Мирошник.
Напомним, что главой трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Зеленский назначил бывшего президента Украины Леонида Кучму. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) назначение Кучмы оценили отрицательно. Как заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, оно говорит о том, что Киев не намерен менять свою позицию в Минском формате.
Леонид Кучма покинул состав контактной группы в сентябре 2018 года, объяснив свой уход возрастом — в прошлом году ему исполнилось 80 лет. Экс-президент страны вошел в группу в 2014 году, он возглавлял украинскую делегацию и был её бессменным участником.
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