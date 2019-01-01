Не в Кучме дело. В ЛНР объяснили, от чего зависит успех Минских переговоров

«На мой взгляд, важным фактором является факт возобновления переговоров в контактной группе. Предыдущие, напомню, были сорваны из-за того, что Украина не сформировала группу переговорщиков, которая была запланирована на 22 мая. Поэтому в данном случае возобновление формата — положительно. В конце концов, кардинального значения не имеет, Кучма будет представлять или кто-то другой украинскую сторону. Значение имеет та установка, которая будет дана со стороны президента Украины, с которой переговорщики приедут на заседание в Минск. Если они приедут с установкой вести конструктивный диалог и договариваться, то можно надеяться на положительные сдвиги. Если же установка будет как при Порошенко — ни о чём не договариваться, ничего не согласовывать, то надеяться на продвижение крайне сложно. По тональности переговоров, по предложению, с которым должна приехать украинская группа, будет видно, насколько эффективным может быть дальнейший процесс», — заявил Мирошник.

В то же время в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР) отрицательно оценивают назначение Кучмы. Как заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, оно говорит о том, что Киев не намерен менять свою позицию в Минском формате. Напомним, Леонид Кучма покинул состав контактной группы в сентябре 2018 года, объяснив свой уход возрастом — в прошлом году ему исполнилось 80 лет. Экс-президент страны вошел в группу в 2014 году, он возглавлял украинскую делегацию и был её бессменным участником.

