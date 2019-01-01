Не в Кучме дело. В ЛНР объяснили, от чего зависит успех Минских переговоров
Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах заявил НСН, что в республике ждут смены риторики Киева на встрече контактной группы.
Экс-президент Украины Леонид Кучма возглавил трёхстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Решение о его возвращении в состав переговорщиков принял президент Украины Владимир Зеленский. Оно опубликовано на официальном сайте главы государства.
Фигура Кучмы не играет решающей роли в вопросе разрешения конфликта, заявил в эфире НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник. По его словам, прогресс будет зависеть от позиции украинской стороны на встрече, которая состоится в Минске 5 июня. В целом же, собеседник агентства поприветствовал сам факт возобновления формата.
«На мой взгляд, важным фактором является факт возобновления переговоров в контактной группе. Предыдущие, напомню, были сорваны из-за того, что Украина не сформировала группу переговорщиков, которая была запланирована на 22 мая. Поэтому в данном случае возобновление формата — положительно. В конце концов, кардинального значения не имеет, Кучма будет представлять или кто-то другой украинскую сторону. Значение имеет та установка, которая будет дана со стороны президента Украины, с которой переговорщики приедут на заседание в Минск. Если они приедут с установкой вести конструктивный диалог и договариваться, то можно надеяться на положительные сдвиги. Если же установка будет как при Порошенко — ни о чём не договариваться, ничего не согласовывать, то надеяться на продвижение крайне сложно. По тональности переговоров, по предложению, с которым должна приехать украинская группа, будет видно, насколько эффективным может быть дальнейший процесс», — заявил Мирошник.
В то же время в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР) отрицательно оценивают назначение Кучмы. Как заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, оно говорит о том, что Киев не намерен менять свою позицию в Минском формате. Напомним, Леонид Кучма покинул состав контактной группы в сентябре 2018 года, объяснив свой уход возрастом — в прошлом году ему исполнилось 80 лет. Экс-президент страны вошел в группу в 2014 году, он возглавлял украинскую делегацию и был её бессменным участником.
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