На Украине оценили объем инвестиций правительства в производство беспилотников
Украинские власти потратили 40 млрд гривен (порядка $1,1 млрд) на производство беспилотников в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.
Он также добавил, что руководство страны устранило таможенные барьеры для поставок комплектующих для БПЛА, увеличило долю прибыли их изготовителей до 25% и приняло решение, которое, по мнению Шмыгаля, «способствует массовому производству боеприпасов для дронов».
Глава правительства Украины добавил, что объем производства дронов в стране увеличилось в десятки раз, а контракт с государством заключили свыше 40 профильных предприятий.
Ранее политолог и эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев назвал поставляемые Украине мини-беспилотники Black Hornet индивидуальным летающим биноклем и заявил, что они эффективны только при массовом использовании. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru