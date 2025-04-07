Евросоюз начнет вводить контрмеры против пошлин США с 15 апреля
7 апреля 202517:42
В Евросоюзе разработали список контрмер против американских пошлин. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.
По его словам, страны Евросоюза получат окончательный список, голосование по которому назначено на 9 апреля.
«Документ будет принят 15 апреля. Пошлины вступят в силу в тот же день для первого набора мер и 15 мая - для оставшихся», - заключил он.
Ранее президент США Дональд Трамп ввёл пошлины против 185 стран, торгующих с США, в том числе, Китая, Великобритании, Японии и Швейцарии, а также Евросоюза, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru