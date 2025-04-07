В Москве закроют часть круглосуточных травмпунктов
Столичные поликлиники отменят работу травмпунктов по ночам из-за «единичных случаев» обращений. Департамент здравоохранения Москвы пояснил ТАСС, что в большинстве случаев пациентам все равно требуется госпитализация, а обращение в травмпункт тормозит оказание необходимой медпомощи.
В некоторых поликлиниках в травмпункты обращаются всего два-четыре человека за смену, сообщили в депздраве. Там отметили, что в городе достаточно кадровых и технологических ресурсов для оказания экстренной травматологической помощи в ночное время. Например, нет дефицита карет скорой помощи, на дежурстве круглосуточно находятся более 1 тысячи машин.
Ранее СМИ сообщили, что травмпункты будут работать в Москве с 8:00 до 22:00, круглосуточными останутся только десять из них.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, то за счет московского бюджета в мегаполисе построили 67 медучреждений с 2011 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru