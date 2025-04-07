В Еврокомиссии заявили, что тарифы США затрагивают свыше 70% всего экспорта ЕС

В ходе пресс-конференции он указал, что объявленные американским президентом Дональдом Трампом пошлины «затрагивают экспорт на сумму в 380 млрд евро».

«То есть мы говорим, что более чем 70% всего экспорта сталкивается с тарифами в 20%, 25% и даже выше», - заключил Шефчович.

Ранее стало известно, что богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 млрд долларов из-за пошлин Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

