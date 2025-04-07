В Еврокомиссии заявили, что тарифы США затрагивают свыше 70% всего экспорта ЕС
США являются главным партнёром Евросоюза, однако торговля с ним «находится в сложном положении». Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.
В ходе пресс-конференции он указал, что объявленные американским президентом Дональдом Трампом пошлины «затрагивают экспорт на сумму в 380 млрд евро».
«То есть мы говорим, что более чем 70% всего экспорта сталкивается с тарифами в 20%, 25% и даже выше», - заключил Шефчович.
Ранее стало известно, что богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 млрд долларов из-за пошлин Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru