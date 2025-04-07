Фон дер Ляйен предупредила, что ЕС перенаправит торговлю с США на остальной мир

В свете объявленных президентом США Дональдом Трампом пошлин на продукцию европейских производителей Евросоюз обратит внимание на оставшиеся 83% глобальной торговли. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

По ее словам, ЕС готов к переговорам с США и к выгодной сделке. Она сообщила, что объединение предложило нулевые тарифы на промышленные товары.

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При этом, как заявила фон дер Ляйен, при необходимости ЕС готов на ответные меры. Она сказала, что ЕС может сосредоточиться на 83% глобальной торговли, которая не затрагивает его отношений с США.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран. Введенные администрацией США глобальные пошлины «вряд ли на руку» России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, рассчитывать на то, что РФ ощутит на себе от этого позитивный эффект не стоит, поскольку лихорадочное состояние мировой экономики на этом фоне заставляет всемирно известных экспертов делать неблагоприятные прогнозы.

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ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
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