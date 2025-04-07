Фон дер Ляйен предупредила, что ЕС перенаправит торговлю с США на остальной мир

При этом, как заявила фон дер Ляйен, при необходимости ЕС готов на ответные меры. Она сказала, что ЕС может сосредоточиться на 83% глобальной торговли, которая не затрагивает его отношений с США.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран. Введенные администрацией США глобальные пошлины «вряд ли на руку» России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, рассчитывать на то, что РФ ощутит на себе от этого позитивный эффект не стоит, поскольку лихорадочное состояние мировой экономики на этом фоне заставляет всемирно известных экспертов делать неблагоприятные прогнозы.

