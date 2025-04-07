Сооснователя Pussy Riot обвинили в госизмене

Верзилов покинул Россию в 2020 году, когда против него завели уголовное дело за неуведомление властей о втором гражданстве (у него есть паспорт Канады). В 2023 году Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к восьми годам и четырем месяцам лишения свободны по делу о фейках о российской армии.

В сентябре 2024 года его вновь объявили в розыск, а в конце года Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.

