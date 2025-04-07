Сооснователя Pussy Riot обвинили в госизмене

Бывшего главного редактора «Медиазоны» (издание признано в России иностранным агентом) и сооснователя группы Pussy Riot Петра Верзилова (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) обвинили в государственной измене. Его заочно арестовали на два месяца, сообщило ТАСС. Никаких подробностей дела не приводится.

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 174 организации

Верзилов покинул Россию в 2020 году, когда против него завели уголовное дело за неуведомление властей о втором гражданстве (у него есть паспорт Канады). В 2023 году Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к восьми годам и четырем месяцам лишения свободны по делу о фейках о российской армии.

В сентябре 2024 года его вновь объявили в розыск, а в конце года Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Левитин
ТЕГИ:ГосизменаPussy Riot

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