Сооснователя Pussy Riot обвинили в госизмене
Бывшего главного редактора «Медиазоны» (издание признано в России иностранным агентом) и сооснователя группы Pussy Riot Петра Верзилова (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) обвинили в государственной измене. Его заочно арестовали на два месяца, сообщило ТАСС. Никаких подробностей дела не приводится.
Верзилов покинул Россию в 2020 году, когда против него завели уголовное дело за неуведомление властей о втором гражданстве (у него есть паспорт Канады). В 2023 году Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к восьми годам и четырем месяцам лишения свободны по делу о фейках о российской армии.
В сентябре 2024 года его вновь объявили в розыск, а в конце года Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru