ЕК предложила США вернуться к нулевым взаимным тарифам на авто
7 апреля 202517:27
Еврокомиссия предлагает Вашингтону вернуться к нулевым взаимным тарифам на автомобили. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
По ее словам, предложение «было выдвинуто уже давно, но остается в силе» сейчас на фоне введенных США тарифов против Евросоюза.
Ранее сегодня издание Automobilwoche немецкая компания Audi заявила о приостановке поставок своих автомобилей в США из-за американских пошлин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru