ЕК предложила США вернуться к нулевым взаимным тарифам на авто

Еврокомиссия предлагает Вашингтону вернуться к нулевым взаимным тарифам на автомобили. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, предложение «было выдвинуто уже давно, но остается в силе» сейчас на фоне введенных США тарифов против Евросоюза.