ЕК предложила США вернуться к нулевым взаимным тарифам на авто

Еврокомиссия предлагает Вашингтону вернуться к нулевым взаимным тарифам на автомобили. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, предложение «было выдвинуто уже давно, но остается в силе» сейчас на фоне введенных США тарифов против Евросоюза.

Канада подала в ВТО жалобу из-за пошлин США

Ранее сегодня издание Automobilwoche немецкая компания Audi заявила о приостановке поставок своих автомобилей в США из-за американских пошлин.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЕврокомиссияАвтомобилиТорговые Пошлины

Горячие новости

Все новости

партнеры