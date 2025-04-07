МВД объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода
7 апреля 202516:32
Бывший владелец Соликамского магниевого завода Пётр Кондрашев объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.
В карточке говорится, что Кондрашева разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно - не уточняется.
Ранее Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры РФ изъял акций Соликамского магниевого завода в пользу государства.
В надзорном ведомстве заявили, что владельцы акций предприятия не являются добросовестными приобретателями, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru