МВД объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода

В карточке говорится, что Кондрашева разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно - не уточняется.

Ранее Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры РФ изъял акций Соликамского магниевого завода в пользу государства.

В надзорном ведомстве заявили, что владельцы акций предприятия не являются добросовестными приобретателями, сообщает RT.

