МВД объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода

Бывший владелец Соликамского магниевого завода Пётр Кондрашев объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.

МВД переобъявило в розыск бизнесмена Шифрина

В карточке говорится, что Кондрашева разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно - не уточняется.

Ранее Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры РФ изъял акций Соликамского магниевого завода в пользу государства.

В надзорном ведомстве заявили, что владельцы акций предприятия не являются добросовестными приобретателями, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Уголовное ДелоРозыскМВД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры