Возбуждено уголовное дело после попытки атаки дронов ВСУ на Москву
Уголовное дело возбудили после попытки атаки украинских беспилотников 24 июля на объекты в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что следствие устанавливает всех причастных к инциденту.
Украина утром 24 июля попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве двумя беспилотниками, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщило Минобороны РФ, напоминают «Известия».
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему украинские БПЛА смогли долететь практически до центра Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru