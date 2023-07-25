Возбуждено уголовное дело после попытки атаки дронов ВСУ на Москву

Уголовное дело возбудили после попытки атаки украинских беспилотников 24 июля на объекты в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ООН призвали избежать эскалации после атаки беспилотников на Москву

Отмечается, что следствие устанавливает всех причастных к инциденту.

Украина утром 24 июля попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве двумя беспилотниками, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщило Минобороны РФ, напоминают «Известия».

Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему украинские БПЛА смогли долететь практически до центра Москвы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Уголовное ДелоМоскваВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры