Иран отрицает создание ядерного оружия

Вместе с тем глава иранского МИДа заявил, что вооруженные силы Ирана, находящиеся в состоянии повышенной готовности, будут защищать страну в случае атаки со стороны США. Предложение Ирана о непрямых переговорах по ядерной сделке он назвал «мудрым» и «щедрым». По словам Багаи, Тегеран все еще ожидает ответа от Вашингтона на предложение о переговорах. Посредником в этих консультациях, как ожидают власти Ирана, станет Оман.

В случае ударов Израиля и США по Ирану до полноценной войны в регионе, скорее всего, не дойдет, так как у Ирана просто нет военной возможности дотянуться до США, а атаки по Израилю не принесут ему серьезного ущерба. Об этом в беседе с НСН рассказал ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

