Иран отрицает создание ядерного оружия
Министр иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не собирается создавать ядерное оружие ни при каких условиях. В ходе пресс-конференции он отметил, что страна никогда не стремилась к созданию такого оружия, так как это «часть нашей веры, основанной на фетве лидера» (указе верховного лидера Ирана Али Хаменеи), передает IRNA.
Вместе с тем глава иранского МИДа заявил, что вооруженные силы Ирана, находящиеся в состоянии повышенной готовности, будут защищать страну в случае атаки со стороны США. Предложение Ирана о непрямых переговорах по ядерной сделке он назвал «мудрым» и «щедрым». По словам Багаи, Тегеран все еще ожидает ответа от Вашингтона на предложение о переговорах. Посредником в этих консультациях, как ожидают власти Ирана, станет Оман.
В случае ударов Израиля и США по Ирану до полноценной войны в регионе, скорее всего, не дойдет, так как у Ирана просто нет военной возможности дотянуться до США, а атаки по Израилю не принесут ему серьезного ущерба. Об этом в беседе с НСН рассказал ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru