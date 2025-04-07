Канада подала в ВТО жалобу из-за пошлин США

Речь идёт о пошлинах в размере 25% на импортируемые из Канады автомобили и запчасти. Оттава считает, что принятые Вашингтоном меры не соответствуют его обязательствам по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.

«Канада запросила консультации... Запрос был разослан членам ВТО», - говорится в заявлении организации.

Ранее канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада готова взять на себя роль мирового экономического лидера вместо США, пишут «Известия».

