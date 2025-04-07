Житель села в Брянской области погиб после удара БПЛА

Житель села Лемешовка Севского района Брянской области погиб в результате удара дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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Он утверждает, что удар дрона был целенаправленным, погиб мирный житель. Подробностей глава региона не привел.

Один беспилотник ВСУ рухнул сегодня на железнодорожные пути в Краснодарском крае, получили повреждения полотно и контактная сеть. Инцидент произошел между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Движение поездов организовали в объезд поврежденного участка железной дороги.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиБрянская Область

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