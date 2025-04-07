Житель села в Брянской области погиб после удара БПЛА

Он утверждает, что удар дрона был целенаправленным, погиб мирный житель. Подробностей глава региона не привел.

Один беспилотник ВСУ рухнул сегодня на железнодорожные пути в Краснодарском крае, получили повреждения полотно и контактная сеть. Инцидент произошел между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Движение поездов организовали в объезд поврежденного участка железной дороги.

