Житель села в Брянской области погиб после удара БПЛА
7 апреля 202517:52
Житель села Лемешовка Севского района Брянской области погиб в результате удара дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он утверждает, что удар дрона был целенаправленным, погиб мирный житель. Подробностей глава региона не привел.
Один беспилотник ВСУ рухнул сегодня на железнодорожные пути в Краснодарском крае, получили повреждения полотно и контактная сеть. Инцидент произошел между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Движение поездов организовали в объезд поврежденного участка железной дороги.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru