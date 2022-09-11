На Украине объявили воздушную тревогу
11 сентября 202213:21
На Украине повсеместно объявлена воздушная тревога, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
«Масштабная воздушная тревога по всей Украине», — говорится в сообщении.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в аудиосообщении в своем Telegram-канале, что оставленные города на харьковском направлении: Изюм, Купянск и Балаклея – вернутся под влияние России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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11 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru