СМИ опубликовали фото обломков самодельного беспилотника в Новой Москве
28 марта 202317:18
Телеграм-канал Baza опубликовал фотографии самодельного беспилотника, найденного у железнодорожных путей в Новой Москве.
Обломки обнаружил житель села Свитино во время прогулки с собакой. Они лежали примерно в ста метрах от железной дороги.
Предположительный размах крыльев беспилотника - около двух метров. Аппарат был окрашен в желто-синие цвета, на нем была надпись «Слава Украине».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru