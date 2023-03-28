СМИ опубликовали фото обломков самодельного беспилотника в Новой Москве

Обломки обнаружил житель села Свитино во время прогулки с собакой. Они лежали примерно в ста метрах от железной дороги.

Предположительный размах крыльев беспилотника - около двух метров. Аппарат был окрашен в желто-синие цвета, на нем была надпись «Слава Украине».

