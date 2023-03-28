В Госдуме хотят дать право силовикам сбивать наземные и водные беспилотники
Депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Анатолий Выборный и Эрнест Валеев внесли законопроект, который позволит силовым структурам пресекать движение не только воздушных, но и наземных и водных беспилотников.
В пояснительной записке парламентарии отмечают, что в прошлом году ФСИН зафиксировала 81 попытку пролета беспилотников над колониями и следственными изоляторами. ФСО пресекла в 2022 году 208 полетов беспилотников над охраняемыми органами государственной охраны объектами.
«Возникает реальная угроза использования в противоправных целях не только воздушных, но и иных беспилотных аппаратов (робототехнических комплексов), действующих наземно (под землей) или надводно (подводно)», - говорится в пояснительной записке.
В качестве примера парламентарии вспомнили октябрьский инцидент в Севастополе. С помощью надводных беспилотников украинскими военными была совершена атака на военные корабли Черноморского флота.
Принятие законопроекта даст основания силовым структурам для противодействия террористическим, диверсионным и иным преступным посягательствам.
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