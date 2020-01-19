Слова Тимошенко о «ликвидации» Украины списали на старость

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине начался процесс «ликвидации» страны из-за влияния извне и внешнего «кураторства», которое может привести к окончательной потере государственных ресурсов и собственности.

По мнению украинского политолога, экс-советника президента Леонида Кучмы Олега Соскина, всплеск патриотизма Юлии Тимошенко не имеет никакого отношения к стране. Тимошенко, считает эксперт, озабочена потерей электората и политического влияния. Кроме того, политик стареет – ее личные ресурсы истощаются, как и финансовая поддержка украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом эксперт заявил в эфире НСН.

«Юлия Тимошенко никак не может восстановить свой электорат, который у нее был. Его у нее нет. Падает электоральная поддержка – у нее самой и у партии. А партия «Батькивщина» - это Тимошенко. Самой партии фактически нет. Есть только Тимошенко. Группа, которая окружает ее в парламенте, очень узкая и не дает Тимошенко всей информации, которую бы она хотела получать. Причина – боязнь потери собственных позиций в окружении Тимошенко. Есть еще один фактор – годы берут свое. Это сказывается на ресурсе Тимошенко: эмоциональном, психическом, интеллектуальном. К тому же, она никогда не обладала стратегическим мышлением. Отсюда такие высказывания. И, думаю, ей перекрывают финансовые ресурсы, потоки. У Коломойского, который связан с Тимошенко, очень тяжелая ситуация – на Украине, в России, США, в Израиле. У него горит везде. Высказывание Тимошенко – это крик на пожаре!» - рассказал украинский эксперт.