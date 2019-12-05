Политолог: У Порошенко, Тимошенко и Вакарчука не хватит денег на новый майдан
Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН рассказал, почему оппозиционным украинским политикам не удастся вывести людей на массовые акции протеста.
В преддверии встречи «нормандской четверки» 9 декабря, участие в которой примут президенты России, Украины, Франции и Германии, 8 декабря в Киеве решили устроить новый майдан. Его инициаторами являются лидеры трех партий – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук. Целью массовых протестов является, по словам политиков, продемонстрировать единство народа и решимость в борьбе за Украину.
В этой связи президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН сказал, что призывы к протестам - не более чем пиар-ход, а также заверил, что денег для проведения майдана у политиков все равно не хватит.
«Думаю, что массовку они проплатят, но не осилят финансово более 10 тысяч человек, так как каких-либо спонсоров нет. Но без денег на майдан никто не придет. Во-первых, эта тема никого не интересует, во-вторых, эти ребята хоть и пытаются остаться у власти, но популярность их очень слаба. Майдан – это же шоу. Есть люди, которые этим на жизнь зарабатывают и не скрывают. Время от времени место события ведь перемещается – и от этого меняется цена. Где-то дадут 300 гривен за сутки, а где-то 500. Вот и тут, заплатят – придут», – уверяет специалист.
Кроме того, считает Охрименко, на Украине встреча «нормандской четверки» мало кого интересует, так как никто не ждет какого-либо результата. Зато отдельные политики пытаются выжать из предстоящего события максимум для самопиара.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не стал раскрывать все свои планы на встречу "нормандской четверки", однако заявил о существовании пяти сценариев по реинтеграции Донбасса в состав Украины.
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