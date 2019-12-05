Политолог: У Порошенко, Тимошенко и Вакарчука не хватит денег на новый майдан

«Думаю, что массовку они проплатят, но не осилят финансово более 10 тысяч человек, так как каких-либо спонсоров нет. Но без денег на майдан никто не придет. Во-первых, эта тема никого не интересует, во-вторых, эти ребята хоть и пытаются остаться у власти, но популярность их очень слаба. Майдан – это же шоу. Есть люди, которые этим на жизнь зарабатывают и не скрывают. Время от времени место события ведь перемещается – и от этого меняется цена. Где-то дадут 300 гривен за сутки, а где-то 500. Вот и тут, заплатят – придут», – уверяет специалист.

Кроме того, считает Охрименко, на Украине встреча «нормандской четверки» мало кого интересует, так как никто не ждет какого-либо результата. Зато отдельные политики пытаются выжать из предстоящего события максимум для самопиара.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не стал раскрывать все свои планы на встречу "нормандской четверки", однако заявил о существовании пяти сценариев по реинтеграции Донбасса в состав Украины.

