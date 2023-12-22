На Украине обвинили Россию в срыве поставок истребителей для ВСУ
Россия якобы сорвала закупку Украиной иностранных истребителей. Об этом заявил генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас в беседе с «Экономической правдой».
По словам топ-менеджера, Киев нашел самолеты «в другом конце планеты». Власти начали переговоры о покупке техники, пишет Ura.ru.
«Продавец был готов, минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян», — рассказал Бельбас.
Как отметил глава украинской компании, российские дипломаты якобы оказали давление на зарубежных чиновников, поставщик «передумал предлагать эти истребители» и расторг сделку с Киевом. По словам Бельбаса, РФ постоянно препятствует поставкам иностранного оружия на Украину, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Химках загорелся склад мясокомбината
- На Украине обвинили Россию в срыве поставок истребителей для ВСУ
- «Еда, наука и спорт»: В «Дзене» представили самый популярный контент среди россиян
- Актер Иван Янковский эмоционально обратился к зрителям после финала «Слова пацана»
- Число погибших в секторе Газа превысило 20 тысяч
- Путин передал акции компании «Рольф» во временное управление Росимущества
- МЧС доставит в сектор Газа еще 20 тонн гуманитарной помощи
- В России прекратят производство антибиотика вильпрафен
- Экономист и нобелевский лауреат Роберт Солоу умер на 100-м году жизни
- АТОР: У двух россиян изъяли загранпаспорта на границе из-за опечаток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru