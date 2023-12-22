На Украине обвинили Россию в срыве поставок истребителей для ВСУ

По словам топ-менеджера, Киев нашел самолеты «в другом конце планеты». Власти начали переговоры о покупке техники, пишет Ura.ru.

«Продавец был готов, минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян», — рассказал Бельбас.

Как отметил глава украинской компании, российские дипломаты якобы оказали давление на зарубежных чиновников, поставщик «передумал предлагать эти истребители» и расторг сделку с Киевом. По словам Бельбаса, РФ постоянно препятствует поставкам иностранного оружия на Украину, пишет «Свободная пресса».

