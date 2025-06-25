Трамп: Удары по Ирану помогли продвижению сделки по Газе
Американские удары по ядерной инфраструктуре Ирана способствовали прогрессу в переговорах по ситуации в секторе Газа. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
По мнению политика, атаки «немного помогли».
«Это показало мощь... Но мы были близки к заключению сделки по Газе и до этого», - подчеркнул Трамп.
Ранее США ударили по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляло о разрушениях после атак. При этом Трамп отмечал, что объектам был нанесен «колоссальный ущерб», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru