СМИ: В Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля
Трех обвиняемых в шпионаже в пользу разведки Израиля «Моссад» казнили в тюрьме в иранской провинции Западный Азербайджан. Об этом пишет агентство Fars.
«Сегодня утром в тюрьме Урмии были приведены в исполнение смертные приговоры трем членам сионистского режима», - отмечается в сообщении.
Агентство указывает, что обвиняемые пытались ввезти в Иран оборудование для совершения терактов под видом партии алкоголя.
Ранее в Иране был казнен мужчина, осужденный за шпионаж и сотрудничество с разведкой «Моссад». Агент продавал за криптовалюту секретную информацию о военных объектах Ирана и высокопоставленных лицах республики, пишет 360.ru.
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