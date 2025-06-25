СМИ: В Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

Трех обвиняемых в шпионаже в пользу разведки Израиля «Моссад» казнили в тюрьме в иранской провинции Западный Азербайджан. Об этом пишет агентство Fars.

«Сегодня утром в тюрьме Урмии были приведены в исполнение смертные приговоры трем членам сионистского режима», - отмечается в сообщении.

Агентство указывает, что обвиняемые пытались ввезти в Иран оборудование для совершения терактов под видом партии алкоголя.

Ранее в Иране был казнен мужчина, осужденный за шпионаж и сотрудничество с разведкой «Моссад». Агент продавал за криптовалюту секретную информацию о военных объектах Ирана и высокопоставленных лицах республики, пишет 360.ru.

