Рубио заявил, что Иран стал намного дальше от ядерного оружия

Иран оказался намного дальше от получения ядерного оружия после ударов США по объектам в республике. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает Politico.

Сможет ли Иран возобновить разработку ядерного оружия

«Иранцы сегодня намного дальше от ядерного оружия, чем они были до того, как президент [США Дональд Трамп] предпринял это решительное действие», - отметил глава Госдепартамента.

По словам Рубио, «различным компонентам» ядерной программы Ирана был нанесен значительный ущерб.

Ранее СМИ сообщили, что после атак США ключевая часть ядерной инфраструктуры Ирана уцелела, и удары задержали развитие ядерной программы республики лишь на несколько месяцев, пишет 360.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ядерная ПрограммаИранГосударственный департамент США

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