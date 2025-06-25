Рубио заявил, что Иран стал намного дальше от ядерного оружия
Иран оказался намного дальше от получения ядерного оружия после ударов США по объектам в республике. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает Politico.
«Иранцы сегодня намного дальше от ядерного оружия, чем они были до того, как президент [США Дональд Трамп] предпринял это решительное действие», - отметил глава Госдепартамента.
По словам Рубио, «различным компонентам» ядерной программы Ирана был нанесен значительный ущерб.
Ранее СМИ сообщили, что после атак США ключевая часть ядерной инфраструктуры Ирана уцелела, и удары задержали развитие ядерной программы республики лишь на несколько месяцев, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru