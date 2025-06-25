СМИ сообщили о задержании госсекретаря Дагестана Магомедова
25 июня 202511:28
Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным агентства, силовики также задержали ряд близких к чиновнику людей.
Отмечается, что происходящее связано с незаконной приватизацией ОАО «Дагнефтепродукт».
Ранее сообщалось об обысках в доме Магомедова в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Также следственные действия проводились по адресам, которые связаны с ним, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru