СМИ сообщили о задержании госсекретаря Дагестана Магомедова

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

СМИ: В Дагестане проводят обыски у госсекретаря республики Магомедова

По данным агентства, силовики также задержали ряд близких к чиновнику людей.

Отмечается, что происходящее связано с незаконной приватизацией ОАО «Дагнефтепродукт».

Ранее сообщалось об обысках в доме Магомедова в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Также следственные действия проводились по адресам, которые связаны с ним, пишет 360.ru.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Расулов
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