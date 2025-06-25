Медведев назвал Брюссель настоящим врагом России
Брюссель стал настоящим врагом России, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Медведев, Евросоюз стал политизированной глобалистской и «яро русофобской» организацией, мечтающей о реванше, направленном против РФ.
«Теперь его главная идеология – звериная русофобия, порожденная мнимой «русской угрозой», которую они сами себе накачали... Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО», - написал зампред Совбеза.
Медведев считает, что ЕС намерен вооружить неонацистский режим на Украине «до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России», и сообщество стало для Москвы не меньшей угрозой, чем НАТО. В связи с этим политик назвал потенциальное членство Украины в ЕС опасностью для России.
«Купирование этой опасности может быть двояким: а) либо сам ЕС должен осознать, что киевское квазигосударство ему... не нужно; б) либо, что безусловно предпочтительнее, если в ЕС просто некому будет вступать…» - заключил Медведев.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила о «360-градусной угрозе миру», якобы исходящей от России, пишет RT.
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