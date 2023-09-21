Киев заявил о желании получить американские истребители F-35

14 сентября стало известно, что Швеция провела для летчиков ВСУ ознакомительные занятия по управлению истребителями JAS Gripen. Об этом сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на министра обороны Швеции Поля Йонсона.

При этом Пентагон предостерег Киев от использования американского оружия на территории России, заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус. По его словам, глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли сделал соответствующее заявление главнокомандующему вооруженными силами Украины Валерию Залужному после атаки беспилотников на Кремль, передает «Радиоточка НСН».

