Киев заявил о желании получить американские истребители F-35

Киев хочет получить от Швеции истребители Gripen, а также американские истребители F-35, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

Он отметил, что Киев изучает разные виды истребителей, но на данный момент рассчитывает, что боевые самолеты F-16 будут основными на вооружении ВСУ.

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14 сентября стало известно, что Швеция провела для летчиков ВСУ ознакомительные занятия по управлению истребителями JAS Gripen. Об этом сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на министра обороны Швеции Поля Йонсона.

При этом Пентагон предостерег Киев от использования американского оружия на территории России, заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус. По его словам, глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли сделал соответствующее заявление главнокомандующему вооруженными силами Украины Валерию Залужному после атаки беспилотников на Кремль, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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