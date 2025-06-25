СМИ: В Махачкале в двух управлениях администрации проходят обыски

По данным агентства, следственные действия проходят в управлении архитектуры и градостроительства, а также в управлении имущественных и земельных отношений города.

Ранее стало известно, что в Дагестане ведутся обыски по адресам, которые связаны с госсекретарем республики Магомед-Султаном Магомедовым. В том числе обыск проводится в доме чиновника. Предположительно, силовики также обыскивают родственников Магомедова, отмечает РЕН ТВ. Происходящее связано с возбужденным уголовным делом, других подробностей пока нет.

