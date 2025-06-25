СМИ: В Махачкале в двух управлениях администрации проходят обыски
Обыски проводятся в администрации Махачкалы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии.
По данным агентства, следственные действия проходят в управлении архитектуры и градостроительства, а также в управлении имущественных и земельных отношений города.
Ранее стало известно, что в Дагестане ведутся обыски по адресам, которые связаны с госсекретарем республики Магомед-Султаном Магомедовым. В том числе обыск проводится в доме чиновника. Предположительно, силовики также обыскивают родственников Магомедова, отмечает РЕН ТВ. Происходящее связано с возбужденным уголовным делом, других подробностей пока нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В пяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты
- СМИ сообщили о задержании госсекретаря Дагестана Магомедова
- Рубио заявил, что Иран стал намного дальше от ядерного оружия
- СМИ: В Махачкале в двух управлениях администрации проходят обыски
- Трамп: Зеленский оказался в тяжелой ситуации
- СМИ: В Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля
- В Воронежской области сбили три беспилотника ВСУ
- СМИ: В Дагестане проводят обыски у госсекретаря республики Магомедова
- В Армении обвинили архиепископа Галстаняна в терроризме с целью захвата власти
- ФСБ: В Москве задержали двух агентов молдавской разведки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru