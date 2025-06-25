СМИ: В Махачкале в двух управлениях администрации проходят обыски

Обыски проводятся в администрации Махачкалы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии.

СМИ: В Дагестане проводят обыски у госсекретаря республики Магомедова

По данным агентства, следственные действия проходят в управлении архитектуры и градостроительства, а также в управлении имущественных и земельных отношений города.

Ранее стало известно, что в Дагестане ведутся обыски по адресам, которые связаны с госсекретарем республики Магомед-Султаном Магомедовым. В том числе обыск проводится в доме чиновника. Предположительно, силовики также обыскивают родственников Магомедова, отмечает РЕН ТВ. Происходящее связано с возбужденным уголовным делом, других подробностей пока нет.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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