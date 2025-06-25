Трамп: Зеленский оказался в тяжелой ситуации
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации, считает американский лидер Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам на фоне проходящего в Гааге саммита НАТО.
Глава США ответил на вопрос, что он сказал бы Зеленскому.
«Я скажу ему: "Как дела?" Он в тяжелой ситуации. Не должен был там оказаться», — подчеркнул политик.
Кроме того, Трамп рассказал, что, «вероятно», встретится с Зеленским на саммите.
Между тем СМИ сообщили, что организаторы встречи НАТО делают все, чтобы свести к минимуму вероятность личных контактов президентов США и Украины. В альянсе опасаются, что Трамп испытывает неприязнь к Зеленскому, и беседа между ними может пройти в напряженной обстановке, пишет 360.ru.
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