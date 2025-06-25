В пяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты
25 июня 202511:43
Ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в пяти российских аэропортах. Об этом сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Так, временные меры ввели в авиагавани Саратова, позже аналогичные ограничения начали действовать в аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Тамбова.
Представитель Росавиации указал, что такие шаги необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Накануне аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостанавливали прием и выпуск рейсов, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru