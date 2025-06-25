В пяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в пяти российских аэропортах. Об этом сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Так, временные меры ввели в авиагавани Саратова, позже аналогичные ограничения начали действовать в аэропортах Пензы, Самары, Ульяновска и Тамбова.

Представитель Росавиации указал, что такие шаги необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Накануне аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостанавливали прием и выпуск рейсов, напоминает 360.ru.

